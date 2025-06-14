شكرا لقرائتكم خبر عن كلب أورلاندو بلوم يسرق الأضواء في ظهوره ببرنامج تليفزيوني والان مع تفاصيل الخبر

أحضر أورلاندو بلوم أحد كلابه التي تدعمه عاطفيًا إلى مقابلة جديدة أجريت معه مؤخرًا، وظهر ممثل فيلم Deep Cover، البالغ من العمر 48 عامًا، في برنامج The Tonight Show Starring Jimmy Fallon برفقة كلبه الجديد، Biggie Smalls.

وقال بلوم: "اتصل بي مدير أعمالي وقال: "هل تعلم أنك تريند؟"، فأجبته: رائع، هذا رائع.. أنا تريند"، وهذا قبل أن يضيف أن مدير أعماله أوضح: "حسنًا، ليس أنت بالضبط.. إنه الكلب".

ومن جانبه، مازحه مقدم البرامج جيمي فالون، وهو يدعو الكلب لشم ظهر يده: "إنه يبدو مزيفًا"، ثم كشف "بلوم" أنه يمتلك الجرو منذ عشرة أشهر فقط، مضيفًا: "قيل لي إنني بحاجة إلى كلب، ورغم أنني أسافر كثيرًا، لكنني أحب الكلاب"، وأشار النجم إلى أن الكلب "حيوان دعم عاطفي حقيقي"، ثم أضاف مازحًا "لأنني أشعر بعاطفة شديدة الآن وأنا جالس هنا".



أورلاندو بلوم برفقة كلبه

يأتي هذا فيما كان آخر ظهور للكلب "بيجي سمولز" في التاسع من يونيو، في برنامج Today show، حيث قاطع مقابلة "بلوم" بالنباح خارج الشاشة، وحينها قال بلوم مازحًا في البرنامج: "إنه يبحث عن الاهتمام.. لن ينبح أبدًا، بل يقول بوضوح: 'انتظر، أبي هناك؟".

وأضاف: "أعتقد أنه يعاني من قلق الانفصال"، مشيرا إلى أن هذا النوع من المقاطعة لا يحدث إلا على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون.