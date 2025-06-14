تاتيانا مرعب تتحدث عن "المحامي"..اليكم تفاصيل دورها وهل ترددت بالمشاركة فيه؟

ميرنا وليد - بيروت - صوّرت الممثلة اللبنانية تاتيانا مرعب مسلسل جديد يحمل عنوان "المحامي" يضم عدد كبير من الممثلين عمار شلق، منذر رياحنة، صفاء سلطان، مروة الأطرش، ختام اللحام، ياسر البحر، وهو من إنتاج شركة lens production لصاحبها عدي عزي، ومن توقيع المخرج إيلي رموز.



موقع "الفن" كان قد تواجد في كواليس التصوير، اذ أجرينا مقابلة مع تاتيانا مرعب تحدثنا فيها عن المسلسل، الممثلين الذين تعاملت معهم، طبيعة دورها فيه، وهل ترددت قبل المشاركة في "المحامي" ؟.

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