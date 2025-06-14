ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل السوري قيس الشيخ نجيب الجمهور مجموعة صور برفقة زوجته السيدة لبنى مشلح، عبر حسابه الخاص.

وقد ظهر الثنائي ببدلات باللون البيج، وبديا بكامل أناقتهما، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معهما خاصة وأنها يعد ظهور نادر للزوجة. وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي نالها في الفترة الأخيرة، إلا أن حياة الممثل السوري قيس الشيخ نجيب الخاصة بقيت بعيدة عن الأضواء.

قيس متزوج منذ سنوات عديدة، ولديه ولد واحد، وزوجته هي الكاتبة وعارضة الأزياء السورية لبنى مشلح، التي ولدت في سوريا، وهي في الأربعينيات من عمرها، ألفت قصص مسلسلات عديدة، وكتبت السيناريو والحوار، من أشهر أعمالها مسلسل "أهل الغرام"، والتقت بزوجها أثناء دراستهما في المعهد العالي.

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لزوجة قيس الشيخ نجيب بجلسة تصوير ملفتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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