وفاة براين ويلسن مؤسس فرقة “بيتش بويز” عن 82 عامًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي الموسيقي الأميركي براين ويلسن، أحد مؤسسي فرقة “بيتش بويز” الشهيرة، عن عمر يناهز 82 عامًا، وفق ما أعلنت عائلته في بيان رسمي نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان: “نعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة والدنا الحبيب براين ويلسن. لا نجد كلمات للتعبير عن مشاعرنا الآن”.

ويُعدّ ويلسن من أبرز الأسماء في تاريخ موسيقى الروك، إذ ساهم في تأسيس وانتشار فرقة “بيتش بويز” التي لعبت دورًا محوريًا في ترسيخ موسيقى السيرف روك خلال مطلع ستينيات القرن الماضي، بأسلوب فني فريد ومتناغم.

وقدّمت الفرقة باقة من الأغاني التي أصبحت علامات فارقة في تاريخ الموسيقى الأميركية، من أبرزها:

“Surfin’ U.S.A”، و**”Good Vibrations”، و“I Get Around”، و“Kokomo”**، وهي أعمال جسّدت روح الشباب الأميركي وعصر التغيير الموسيقي.

رحيل براين ويلسن يُشكّل خسارة كبيرة لعشاق الموسيقى حول العالم، خصوصًا أنه لم يكن فقط مؤلفًا ومغنيًا، بل أيضًا منتجًا ومبتكرًا أحدث ثورة في أسلوب التوزيع والهارموني في موسيقى البوب والروك.