رسالة حب نادرة من جون لينون لزوجته الأولى تُعرض للبيع في لندن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُعرض رسالة حب كتبها نجم فرقة البيتلز الراحل جون لينون إلى زوجته الأولى سينثيا باول في مزاد علني، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”، حيث تُقدَّر قيمتها بما بين 30 و40 ألف جنيه إسترليني، ومن المقرر طرحها للبيع في التاسع من تموز/يوليو المقبل في لندن.

الرسالة التي كُتبت في نيسان/أبريل 1962 حين كان لينون في الحادية والعشرين من عمره، وخلال إقامة الفرقة في هامبورغ، تعكس جانبًا شخصيًا وعاطفيًا من حياة النجم الذي أصبح لاحقًا أحد أبرز رموز موسيقى الروك.

وجاء في الرسالة: “أحبكِ، أحبكِ، أحبكِ، وأفتقدكِ بشدة”، قبل أن يختمها بتلميح جنسي ويكتب: “أرجوكِ انتظريني ولا تحزني، واعملي بجد”.

وتطرّق لينون في الرسالة إلى وفاة صديقه المقرب وعازف الغيتار في فرقة البيتلز ستيوارت ساتكليف، قائلاً إنه فكّر في زيارة خطيبته أستريد بعد الحادثة لكنه تراجع عن ذلك.

كما عبّر عن رفضه لخطط سينثيا في مشاركة منزل مع دوروثي رون، صديقة بول مكارتني آنذاك، قائلاً: “لن نكون وحدنا أبدًا”.

وكانت سينثيا قد التقت بلينون خلال دراستهما للفنون في ليفربول عام 1957، وتزوجا لاحقًا عام 1962. إلا أن الزواج انتهى في عام 1968 عندما انفصل عنها ليرتبط بالفنانة يوكو أونو.

وفي مذكراتها التي نُشرت عام 2005 تحت عنوان “جون”، كشفت سينثيا عن جانب معقد من العلاقة، مشيرة إلى أنها كانت تتعرض أحيانًا للإساءة من لينون، لكنها رغم ذلك ظلت مأخوذة بجاذبيته وقوة حضوره.