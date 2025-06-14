نوال الزغبي تنشر كواليس “ماضي وفات”.. أنوثة وجرأة ونجاح لافت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش النجمة اللبنانية نوال الزغبي حالة استثنائية من النجاح بعد إصدار أغنيتها الجديدة “ماضي وفات”، ثاني إصدارات ألبومها المرتقب “يا مشاعر”، والتي تجاوزت حاجز 3 ملايين مشاهدة خلال 3 أيام فقط على قناتها الرسمية عبر “يوتيوب”.

وفي ظل هذا التفاعل الكبير، شاركت نوال جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور المأخوذة من كواليس تصوير مشاهد الكليب، الذي جاء بأسلوب بسيط وأنيق، وظهر فيه لقطات واقعية من كواليس جلسة تصوير الألبوم، مما زاد من التفاعل مع العمل وأضفى عليه طابعًا شخصيًا وإنسانيًا.

وقد خطفت نوال الأنظار بإطلالتها اللافتة في الصور التي نشرتها، حيث ظهرت بفستان أسود قصير بأكمام من الدانتيل الشفاف، ونسّقته مع جوارب مخططة أنيقة بالكعب العالي، فجمعت بين الأنوثة والجرأة بأسلوب عصري راقٍ، عكس ثقتها بنفسها وحضورها القوي أمام الكاميرا. اختيارها للألوان والخامات أضفى على الإطلالة لمسة درامية جذابة، تتماشى مع عنوان الأغنية وروح الألبوم.

الأغنية من كلمات أحمد حسان، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمر عبد الفتاح، وتُجسّد بلونها الإحساسي العصري صورة المرأة القوية التي تتجاوز ماضيها بثقة، وهو ما تميّزت نوال بتقديمه بأسلوب ناضج وهادئ.

الكليب من توقيع المخرج رامي نبها، الذي قدّم نوال بإطلالة أنثوية راقية، تُواكب ذوق جمهورها وتعكس شخصيتها الفنية المتجددة.

ويُعد ألبوم “يا مشاعر” من أكثر الألبومات المنتظرة هذا العام، حيث يُشكّل محطة جديدة تؤكد من خلالها نوال الزغبي مكانتها الراسخة في صدارة المشهد الغنائي العربي، بخيارات فنية توازن بين الحداثة والرقي.