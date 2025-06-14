أحمد السقا يعلّق لأول مرة على جدل لقب “نمبر 1”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق له على الجدل المثار حول لقب “نمبر 1” الذي يُطلقه الفنان محمد رمضان على نفسه، قال النجم أحمد السقا إن لكل فنان الحق في رؤية نفسه كما يشاء، مشددًا على أن الألقاب لا تُحدّد قيمة الفنان الفعلية.

وخلال استضافته في برنامج “تفاعلكم” عبر قناة “العربية”، صرّح السقا قائلًا: “كل واحد يشوف نفسه زي ما هو عايز.. ولو بتقصدي شخصياً محمد رمضان، وهو زميل عزيز، فهو ممكن ميقصدش إنه رقم واحد، يمكن يقصد إنه تم تشبيهه بكده أو ده اللقب بتاعه”.

وأضاف السقا أن الألقاب أمر معتاد في الوسط الفني، وأن كل فنان يُعرف بلقب يطلقه عليه جمهوره أو الإعلام، مثلما يُقال: “أحمد حلمي ليه لقب، كريم عبد العزيز، أحمد عز.. كل واحد ليه جمهور وبيتقال عليه لقب معين”.

وفي سياق مختلف، تطرق السقا خلال اللقاء إلى حياته الشخصية، حيث علّق للمرة الأولى على فكرة الزواج مجددًا بعد انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، قائلاً: “حاليًا دلوقتي لأ، أنا لسه طازة، معرفش.. الله أعلم، وأنا عندي عيالي أهم حاجة”.

وكان أحمد السقا قد أعلن انفصاله مؤخرًا عن مها الصغير، بعد زواج استمر سنوات وأثمر عن أبناء تجمعهم علاقة قوية، بحسب ما صرّح به في لقاءات سابقة.