حلا شيحة تثير الجدل بعد عودتها إلى كندا وارتداء الحجاب مجددًا.. فهل عادت لطليقها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب إعلانها عودتها إلى كندا، حيث يقيم طليقها الكندي يوسف هاريسون وأبناؤها الأربعة، وذلك بعد ارتدائها الحجاب من جديد وحذفها لكافة صورها من حساباتها على السوشيال ميديا.

وأعقب هذه الخطوة تصاعد التساؤلات بين المتابعين حول ما إذا كانت قد عادت إلى طليقها، لا سيّما مع ظهورها في كندا وبدء مشاركة يومياتها التي توثق رحلتها الروحية مع الحجاب وقراءة القرآن، دون أن توضح موقفها العاطفي أو الأسري حتى الآن.

ورغم الانتشار الواسع للتكهنات، لم تُدلِ حلا شيحة بأي تصريح رسمي حتى اللحظة بشأن علاقتها بيوسف هاريسون، مكتفية بمشاركة لحظات حياتها اليومية برفقة أبنائها، وسط دعم من بعض متابعيها وتشكيك من آخرين.

يُذكر أن حلا شيحة كانت قد تزوجت من الكندي يوسف هاريسون لمدة 12 عامًا، ارتدت خلالها الحجاب واعتزلت التمثيل، قبل أن ينفصلا في عام 2019. وبعد الطلاق، خَلعت الحجاب وعادت إلى الساحة الفنية لفترة، قبل أن تعلن أخيرًا تحوّلًا جديدًا في مسار حياتها.