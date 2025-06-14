مينا مسعود يكشف مفاجآت زفافه.. حفلات مصرية هندية في إيطاليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم العالمي مينا مسعود عن مفاجآت حفل زفافه المنتظر على خطيبته الممثلة الهندية إميلي شاه، مشيرًا إلى أن الاحتفالات ستُقام الشهر المقبل في إيطاليا، وتمتد على مدار ثلاثة أيام بطابع ثقافي متنوّع.

وقال مسعود في تصريحات إعلامية: “هنحتفل بيه الشهر الجاي في إيطاليا وهيكون على 3 أيام، منهم حفلة هندية وحفلة مصرية، وسعيد بتلك الخطوة مع إميلي وهي حبيبتي ووش الخير عليا”.

وكان الثنائي قد أعلنا خطوبتهما يوم 14 مايو 2024، ونشرا مجموعة من الصور التي ظهرا فيها بإطلالات بيضاء أنيقة، عكست أجواءً رومانسية احتفالية.

وفي سياق آخر، شوق مينا مسعود جمهوره لفيلمه الجديد “في عز الضهر”، المقرر طرحه في صالات العرض يوم 18 يونيو الجاري، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” بوستر العمل وعلّق عليه: “انتظروا حمزة الكاشف في فيلم في عز الضهر.. أصغر عضو مافيا في العالم.. بلا أرض، بلا هوية.. هيلف العالم كله يدور على حقيقة مش هيلاقيها غير في مصر”.

يُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب مينا مسعود نخبة من نجوم الفن، منهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، وأحمد جمال سعيد، مع عدد من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.