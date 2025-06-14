بعد دخوله المستشفى.. مسلم يهاجم نقيب الفنانين: “شوفت الموت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار مغني المهرجانات مسلم حالة من الجدل والتعاطف بعد نشره صورة عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، ظهر فيها برفقة زوجته وهما يرقدان على سرير المرض داخل المستشفى، وذلك في أعقاب تدهور حالتهما الصحية.

ووجّه مسلم من خلال المنشور هجومًا لاذعًا إلى نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، معتبرًا أن قرار إيقافه عن الغناء كان سببًا مباشرًا في معاناته النفسية والجسدية. وكتب قائلًا: “حسبي الله ونعم الوكيل، والله دا ما يرضي ربنا، الصبح يتسد ليا شريان في القلب، وبالليل أنا ومراتي بنموت، يا ريت تدعولنا، أنا حرفيًا شوفت الموت الصبح، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد سبب في مرضنا كدا”.

وأضاف: “محدش همه زعل الإنسان ولا بينام بليل عامل إزاي بسبب ناس ظالمة كتير، وإنتوا عارفين كويس هما مين، والله ما مسامحك يا مصطفى يا كامل”.

وكشف مسلم أن حالته الصحية تدهورت بسبب انسداد أحد شرايين القلب، ما استدعى نقله إلى المستشفى للمرة الرابعة خلال فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن الضغوط النفسية الكبيرة التي يتعرض لها نتيجة إيقافه عن العمل كانت سببًا رئيسيًا في تدهوره الصحي، خاصة في ظل غياب أي تواصل رسمي أو تحقيق من قبل النقابة.

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإيقاف مسلم عن الغناء، مرجعة ذلك إلى عدم التزامه بتعاقداته مع منظمي الحفلات. وهو ما نفاه المطرب مؤكدًا أنه كان يمر بظروف صحية ونفسية صعبة حالت دون التزامه المهني.

وختم مسلم رسالته بمناشدة جمهوره الدعاء له ولزوجته، مشددًا على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن نفسه واسترداد حقوقه.