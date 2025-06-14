تامر عاشور يطلّ بعكاز في الكويت.. أول لقاء فني مع تامر حسني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان تامر عاشور أولى حفلاته بعد خضوعه لعملية الرباط الصليبي، وذلك ضمن حفل غنائي ضخم في دولة الكويت، شاركه فيه النجم تامر حسني، لتكون هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها النجمان على خشبة مسرح واحدة.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا لافتًا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا ظهر فيه تامر عاشور قبل صعوده إلى المسرح وهو يستند إلى عصا طبية، في مشهد يعكس حرصه على العودة إلى جمهوره رغم إصابته.

وأعرب عاشور عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن الحفل له طابع خاص كونه يجمعه بتامر حسني لأول مرة، وقال:

“مبسوط إن أنا وتامر حسني في حفلة واحدة وأكيد هتبقى جامدة إن شاء الله، دي أول حفلة نعملها مع بعض وإن شاء الله تبقى ناجحة وأتوقع هتكون أقوى حفلات نعملها مع بعض”.

ويُعد هذا الحفل أول ظهور علني لتامر عاشور بعد الأزمة الصحية التي مرّ بها مؤخرًا، حيث خضع لعملية جراحية في الرباط الصليبي، وأعلن لاحقًا في بيان صحافي أنه يتبع برنامج علاج طبيعي وراحة تامة في المنزل.

أما النجم تامر حسني، فيمر بدوره بفترة دقيقة بعد إصابة نجله بوعكة صحية استدعت خضوعه لعمليتين جراحيتين، ما أضفى طابعًا إنسانيًا مؤثرًا على الحفل الذي جمع بين النجمين وسط دعم كبير من الجمهور.