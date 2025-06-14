إلهام شاهين عالقة في العراق بسبب الحرب: “مش عارفين هنرجع إمتى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتواجد الفنانة إلهام شاهين حاليًا في العراق برفقة الإعلامية هالة سرحان، حيث شاركت في فعاليات “المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية” الذي أُقيم خلال اليومين الماضيين. ولكن مع تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة واندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، أعلنت السلطات العراقية إغلاق المجال الجوي وإيقاف جميع الرحلات الجوية، مما أجبر إلهام شاهين على البقاء في العراق إلى حين إعادة فتح الأجواء.

وفي تصريحات صحفية، طمأنت الفنانة جمهورها وأسرتها، مؤكدة أنها بخير، وقالت: “أنا بخير الحمد لله لأن مفيش حرب في العراق، وميعاد رجوعنا مش بإيدينا، إحنا مستنين إسرائيل وإيران يقولوا لنا هنرجع إمتى، وعموماً إحنا كويسين بس لسه مش عارفين هنرجع إمتى”.

وكانت إلهام شاهين قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل “سيد الناس”، الذي لاقى رواجًا كبيرًا، إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، خالد الصاوي، إنجي المقدّم، منة فضالي، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، وغيرهم.

المسلسل من تأليف ورشة “قلم”، قصة وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول صراعات الميراث بين الأشقاء بعد وفاة والدهم، من خلال شخصية “الجارحي” التي لعبها عمرو سعد.