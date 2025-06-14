شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تكشف سبب وضعها الكثير من المكياج فى بداية مسيرتها المهنية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شاكيرا أنها كانت تعتمد على المكياج الثقيل في بداية مسيرتها المهنية، لتغطية "نقص الثقة" لديها، جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها مؤخرًا مع مجلة Allure فى فقرة "الجمال بين الماضي والحاضر"، وتحدثت المغنية البالغة من العمر 48 عامًا عن مسيرتها المهنية المبكرة، خاصة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما كانت لا تزال تبحث عن أسلوبها المميز للظهور.

وفي مقطع الفيديو، عرضت لها المنصة صورة من حفل توزيع جوائز Latin Grammy الأول لها في عام 2000، وظهرت المغنية بمكياج العيون الدخاني، وأحمر الخدود الوردي الفاتح، والشفاه اللامعة، وعلقت شاكيرا على الصورة: "في ذلك الوقت، عندما كنت أصغر سنًا، أعتقد أنني كنت أستغرق وقتًا أطول للاستعداد، وأعتقد أن قلة الخبرة، وربما قلة الثقة، هي التي جعلتني أضع الكثير من المكياج، وأشعر بالقلق بشكل إضافي".

وأضافت صاحبة أغنية "واكا واكا"، "الآن، أصبحت أكثر ثقة بعض الشيء"، كما قالت المغنية وكاتبة الأغاني الكولومبية، إنها عادة ما تضع مكياجها بنفسها ونادراً ما تسمح للآخرين بفعل ذلك، لكنها الآن اختارت أن تكون أكثر طبيعية.

وقالت شاكيرا: "عندما يتعلق الأمر بالجمال والأداء، فأنا بحاجة إلى أن أشعر بأنني طبيعية قدر الإمكان"، مشيرة إلى أنها تتجنب الشعر المستعار والأحذية ذات الكعب العالي للغاية، وأضافت "أحتاج إلى أن أكون طبيعية قدر الإمكان لأن الطريقة التي أتحرك بها هي كذلك".