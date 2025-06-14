فيديو مؤثر.. شيرين بيوتي تغادر منزل عائلتها للمرة الأخيرة قبل حفل زفافها

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوبر شيرين بيوتي وهي تغادر منزل عائلتها للمرة الأخيرة، قبل أن تتوجه إلى الفندق حيث سيقام حفل زفافها اليوم السبت.



وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو المؤثر وتمنوا لها أن يكون حفل زفافها مميز.

وكانت شيرين قد احتفلت بليلة حنّتها في أجواء عائلية وذلك قبل أيام من موعد زفافها المقرر في 14 حزيران/يونيو 2025.

خلال السهرة، خطف العروس وخطيبها اليوتيوبر أسامة مروة الأنظار بلحظات عفوية، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لهما وهما يرقصان معًا. وقد حضر الحفل أفراد من عائلة شيرين، من بينهم شقيقتاها نارين بيوتي وسيدرا، بالإضافة إلى صديقتها المقرّبة الفنانة بيسان إسماعيل.

أما من حيث الإطلالة، فقد تألقت شيرين بفستان أحمر ناري مزيّن بتطريزات لامعة، كما حددت الخصر من خلال حزام ذهبي، واعتمدت مكياجًا قوياً بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة منحتها مظهرًا أنيقًا وناعمًا.