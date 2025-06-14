ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني إيوان مقطع فيديو لفقرته في حفل "فورها الذكريات" الذي أقيم في جدة ليلة أمس تحت رعاية رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ. وقدم إيوان أغنيته الشهيرة "ولا في الاحلام" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غنى معه وردد كلمات اغنيته.

هذا الحفل شارك فيه عدد كبير من النجوم اللبنانيين والعرب الى جانب إيوان نسمي منهم: مايا نصري، رامي جمال، جنات، أحمد بتشان، فرقة واما، هيثم سعيد، مساري، أحمد الشريف، يوسف العماني وفرقة بلو وقدم كل منهم فقرة غنائية خاصة.

كانت هذه تفاصيل خبر تفاعل كبير من الجمهور مع إيوان في حفل "فوّرها الذكريات" في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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