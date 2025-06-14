وسام فارس يمنع سارة أبي كنعان من شراء منتجاتها المفضلة.. فيديو عفوي للغاية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان الجمهور مقطع فيديو طريف جمعها بزوجها الممثل اللبناني وسام فارس، من المطار، حيث ظهرت سارة وهي تحاول شراء منتجاتها المفضلة، إلا أن وسام يقوم بمنعها.



هذا الفيديو لاقى رواجاً كبيراً وأثنى المتابعون على خفة دم الممثلين.

أطلت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان على متابعيها، بصور رائعة شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء زيارتها إلى العاصمة الفرنسية باريس، مع زوجها الممثل اللبناني وسام فارس، وظهر الإثناء بأجواء رومانسية مليئة بالحب.

وارتدت سارة فستاناً قصيراً باللون الزهري، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها، أما وسام فإرتدى بدلة شيك باللون البيج.