علاقة كايتي بيري وأورلاندو بلوم تواجه أزمة كبيرة والوضع "لا يبشر بالخير"

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن علاقة النجمة العالمية كايتي بيري والممثل أورلاندو بلوم تمرّ بمرحلة حرجة، وسط تقارير متزايدة عن توتر وتصاعد الخلافات بين الطرفين.

فبعد أيام فقط من تصريح مصدر لمجلة PEOPLE بأن العلاقة تعرضت لضغوط مع إطلاق ألبوم بيري الأخير 143، أكد مصدر آخر للمجلة أن الأمور قد وصلت إلى نقطة اللاعودة. وقال المصدر: "يبدو أنهما على وشك الانفصال تمامًا، ولا يبدو أن هناك فرصة حقيقية لإصلاح العلاقة في هذه المرحلة"، مضيفًا أن التدهور بدأ منذ عدة أشهر، وأن الوضع "لا يبشر بالخير".

كايتي بيري، البالغة من العمر 40 عامًا، تقوم حاليًا بجولة عالمية تحمل اسم Lifetimes، وتشير التقارير إلى أن أولوياتها المهنية تختلف تمامًا عن أولويات بلوم، ما زاد من حدة التباعد بينهما. وصرّح مصدر آخر لـPEOPLE: "هذه العودة الفنية تمثل الكثير بالنسبة لها. هي تركّز بالكامل على تقديم أفضل عرض لجمهورها، وتشعر بالسعادة خلال جولتها". وأضاف أن بيري تصطحب ابنتها ديزي دوف (4 سنوات ونصف) معها خلال الجولة، وأنهما تستمتعان بالرحلات والأنشطة السياحية معًا.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من ممثلي كايتي بيري أو أورلاندو بلوم بشأن هذه الأنباء.