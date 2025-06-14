شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى زبيدة ثروت.. بصمات تركتها فى عالم السينما مع نجوم كبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة والراحلة زبيدة ثروت، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية في حقبة الخمسينيات والستينيات، والتي لقبت بـ"قطة الشاشة" بفضل ملامحها الرقيقة وأدائها الرومانسي الذي أسر قلوب المشاهدين.

على مدار مسيرتها الفنية، تعاونت زبيدة ثروت مع نخبة من كبار نجوم الزمن الجميل، وقدّمت معهم أفلامًا لا تزال محفورة في ذاكرة السينما المصرية.

في لقاء تليفزيوني نادر، اعترفت زبيدة بأنها كانت تكن مشاعر حب للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ، لكن ارتباطهما لم يكتمل بسبب رفض عائلتها، إلا أن هذا لم يمنع تعاونهما الفني، إذ ظهرت معه لأول مرة في فيلم "دليلة" عام 1956، ثم قدما معًا الفيلم الشهير "يوم من عمري" الذي يُعد من أبرز كلاسيكيات السينما الرومانسية.

وفي عام 1959، تألقت زبيدة كبطلة أمام الفنان كمال الشناوي في فيلمين هما: "عاشت للحب" و"شمس لا تغيب"، كما شاركت النجم حسن يوسف في فيلمي "كيف تتخلص من زوجتك" و"زوجة غيرُة جداً"، حيث شكلت معه ثنائيا محبوبا في أفلام الكوميديا الاجتماعية.

أما النجم أحمد رمزي، فقد وقفت أمامه في فيلم "أنا وزوجتي والسكرتيرة" عام 1970، بالإضافة إلى فيلم "بنت 17" الذي أبرز خفة ظلها وشخصيتها الشبابية.