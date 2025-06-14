شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين عائلتين محور أحداث فيلم السادة الأفاضل والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف المخرج كريم الشناوى تصوير أحدث أعماله السينمائية، فيلم السادة الأفاضل الذى انطلق قبل عيد الأضحى وتوقف بسبب حصول الأبطال على إجازة، ويسجل الفيلم ثالث تجارب المخرج كريم الشناوى في السينما بعدما قدم فيلم "عيار نارى" عام 2018، والفيلم المصرى السعودى ضى" الذى تم عرضه العام الماضى.

فيلم السادة الأفاضل ينتمى لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، حيث تتمحور أحداثه صراع بين عائلتين الأولى تقيم في احدى القرى الريفيه ومن أبرز أفرادها محمد ممدوح وأشرف عبد الباقى، والعائلة الأخرى مقيمة في القاهرة ومن أبرز أفرادها طه دسوقى ومحمد شاهين وهنادى مهنى، وهناك صلة بينهما تدخل العائلتين في مشاكل تنتج عنها العديد من المواقف الكوميدية.



محمد ممدوح وأشرف عبد الباقى

فيلم السادة الأفاضل بطولة محمد ممدوح، طه دسوقى، أشرف عبد الباقي، محمد شاهين، هنادى مهنى، انتصار، على صبحى مهنا، إسماعيل فرغلي، إضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين الذين يظهرون ضمن سياق الأحداث، والفيلم من تأليف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي.

فيلم "السادة الأفاضل" يجمع محمد ممدوح والمخرج كريم الشناوي في السينما للمرة الثانية بعد النجاح الذي حققاه سوياً في فيلم "عيار ناري" الذي شارك في بطولته أحمد الفيشاوي وروبي وتم عرضه عام 2018، هذا بجانب تعاونهما أكثر من مرة في الدراما وذلك خلال مسلسلات "قابيل" و"خلى بالك من زيزى" إضافة إلى ظهور ممدوح كضيف شرف في مسلسل "الهرشة السابعة".



طه دسوقى مع اشرف عبد الباقى

أما الفنان طه دسوقي فيحقق نجاحاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية بفيلمه "سيكو سيكو"، الذي يقدمه في بطولة مشتركة مع عصام عمر، ويستمر عرضه من موسم عيد الفطر 2025، خاصة بعد الإيرادات الكبيرة التي حصدها إذ تخطت 180 مليون جنيه، يحتل بها المركز الثاني في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، خلف فيلم ولاد رزق 3 صاحب الـ260 مليون جنيه.

ويعود أشرف عبد الباقي إلى السينما بفيلم "السادة الأفاضل" بعد غياب 4 سنوات، حيث قدم آخر أفلامه "سقراط ونبيلة" عام 2021 الذي لم يُعرض في دور السينما المصرية، فيما اقتصرت مشاركاته السينمائية خلال السنوات الماضية على الظهور كضيف شرف في الأفلام أبرزها: "مين يصدق؟" إخراج ابنته زينة، "عمهم" بطولة محمد إمام، "إطلعولي بره" بطولة كريم محمود عبدالعزيز.



اشرف عبد الباقى مع على صبحى