ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري مسلم الجمهور صورة عبر خاصية القصص القصيرة، ظهر فيها وهو مستلق على السرير برفقة زوجته، تحت الرعاية الطبية اللازمة.

وكتب مسلم بالتعليق كاشفاً التفاصيل، وقال: ""حسبي الله ونعم الوكيل، والله دا ما يرضي ربنا، الصبح يتسد ليا شريان في القلب، وبالليل أنا ومراتي بنموت، يا ريت تدعولنا، أنا حرفيا شوفت الموت الصبح، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد سبب في مرضنا كدا. محدش همه زعل الإنسان ولا بينام بليل عامل إزاي بسبب ناس ظالمة كتير، وإنتوا عارفين كويس هما مين، والله ما مسامحك يا مصطفى يا كامل".

كانت هذه تفاصيل خبر مسلم يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية: "شفت الموت"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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