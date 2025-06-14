والدة ملك أحمد زاهر تكشف تطورات حالتها الصحية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت هدى زاهر، والدة الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر، عن مستجدات الحالة الصحية لابنتها بعد الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرضت لها مؤخرًا وأدت إلى نقلها للمستشفى.

وأوضحت في منشور على صفحتها أن ملك خرجت من المستشفى قبل يومين، إلا أن السبب الدقيق للوعكة لا زال غير معروف، في انتظار نتائج الفحوصات الطبية وكتبت : "الحمد لله، خرجت من يومين، وحالتها بتحسن، وبإذن الله هتكون أفضل بدعواتكم ومحبتكم". وأعربت عن تفاؤلها بنتائج التحاليل المرتقبة، مؤكدة: "أنا متفائلة، وواثقة إن رب الخير لا يأتي إلا بالخير".

كما وجّهت الشكر لكل من ساند العائلة خلال هذه الفترة : "الحياة مستمرة رغم كل الظروف، والعمل والالتزامات لا تتوقف، لأننا مؤمنون بالله ومتوكلون عليه". كما وجهت رسالة الى ابنتها: "ألف حمد لله على سلامتك يا روح قلب أمك وأبوكِ وأخواتكِ، يا أطيب قلب في الدنيا. وأظن إنك عرفتي قد إيه الناس بيحبوكي بعد اللي حصل".

ولم تغفل والدة ملك عن الدعاء لآدم، ابن الفنان تامر حسني، الذي خضع مؤخرًا لعمليتين جراحيتين بعد تعرضه لوعكة صحية حادة بسبب التهاب الزائدة الدودية، فكتبت: "يا رب نطمن على آدم ابن تامر وبسمة، وتكتمل فرحتنا، ويشفي كل مريض، اللهم آمين".