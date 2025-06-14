صورة للممثلة ستيفاني عطالله منذ 9 سنوات

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة ستيفاني عطالله في بداية مسيرتها الفنية بمسرحية "LIES & LIKES" للكاتب والممثل والمخرج مارسيل غصن. تدور أحداث المسرحية حول تأثير مواقع التواصل الإجتماعي على حياة الناس وشخصياتهم وتأثيرها السلبي على العلاقات الزوجية. لعبت ستيفاني دور زوجة تمضي وقتاً طويلاً على مواقع التواصل الإجتماعي وتنشر صوراً مفبركة لتوهم الناس أنها ثرية وسعيدة وهي بالحقيقة فقيرة وعلاقتها مع زوجها ليست ناجحة. ولعب دور الزوج الكاتب والمخرج مارسيل غصن. تطورت أحداث المسرحية بقالب كوميدي وتفاعل الجمهور معها، وجسّد مارسيل غصن سبع شخصيات مختلفة.

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