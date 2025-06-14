شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان إسكندرية الدولي للمسرح: نسعى لترسيخ فكرة المسرح كوسيلة تنويرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إبراهيم الفرن، رئيس مهرجان إسكندرية الدولي للمسرح "مسرح بلا إنتاج" عن تفاصيل الدورة 15 من المهرجان، والذي من المقرر انطلاقه في سبتمبر المقبل، حيث قال في تصريح لـ"الخليج 365": في إطار استعداداتنا للدورة الخامسة عشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وبالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبة الإسكندرية، البيت الفني للمسرح، ومؤسسة الشكمجية، نواصل جهودنا لتحقيق رؤية المهرجان الهادفة إلى تعزيز التبادل الثقافي والإبداعي بين المسرحيين من مختلف الثقافات.

وتابع الفرن: هذا العام نضع نصب أعيننا تطوير الورش التدريبية، التي حظيت بإشادات واسعة على مدار السنوات السابقة.، وساهمت هذه الورش في صقل مهارات مسرحيي الإسكندرية، وإكسابهم خبرات متنوعة من خلال أساليب تدريبية مبتكرة ومتقدمة. نسعى أيضًا لتقديم عروض أجنبية ذات مستوى رفيع، نختارها بعناية بما يتماشى مع فلسفة المهرجان، لتحقيق تنوع ثقافي وإبداعي يثري التجربة المسرحية.

وأضاف: ونحن ملتزمون بتكريم القامات الفنية المصرية والعربية التي أثرت المشهد المسرحي والفني بعطائها وإبداعها على مدار العقود، كما نعمل على إتاحة فرص غير محدودة للشباب المسرحيين، وتمكينهم من ممارسة هذا الفن في مناخ مشجع يعزز إمكاناتهم الإبداعية.

المهرجان يسعى لترسيخ فكرة المسرح كوسيلة تنويرية تحمل رسالة تساهم في بناء مستقبل أفضل. نؤكد حرية الإبداع ضمن الأطر الأخلاقية والثقافية المتعارف عليها، ونعمل على توفير مساحة للحوار المفتوح بين الجمهور وصناع العروض من خلال المناقشات التي تُعقد عقب كل عرض.