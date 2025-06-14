مايلي سايروس مريضة وترفض الخضوع لعملية جراحية

ميرنا وليد - بيروت - تعاني المغنية الأميركية من لحمية زائدة في الحنجرة يطلق عليها Reinke's edema وهي تؤدي الى خشونة بالصوت وهذا ما تتميز به مايلي وهذه الحالة يمكن معالجتها بواسطة جراحة أو تبديل في نمط الحياة.

لكن سايروس ترفض رفضاً باتاً الخضوع لعملية جراحية خوفاً من فقدان صوتها. وأضافت أن خشونة صوتها هي جزء من شخصيتها. الحالة الصحية التي تعاني منها مايلي تمنعها من الغناء وقارنت وضعها بمن يشارك في سباق وقدميه مكبلتان. وضعها الصحي ليس خطيراً لكنه ينعكس على نوعية حياتها. العلاج التي تتبعه بقضي بتخليها عن التدخين وفي حال لم يتحسن وضعها يجب الخضوع لعملية جراحية.

هذه الحالة الصحية تزعج مايلي وحين تكالم والدتها في نهاية النهار تقول لها صوتك يشير الى أنك تتكلمين على الإذاعة وهكذا يعلم من يسمعها أنها متعبة لأنها تشعر بحروق في الأوتار الصوتية.