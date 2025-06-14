شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عمرو حسان يشارك بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم بمسرحية "شارع 19" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المخرج عمرو حسان، في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم بدورته 47، حيث يقدم مسرحية "شارع 19" للمؤلف محمود جمال الحديني، والعرض من إنتاج مركز الجيزة الثقافي، التابع للإدارة العامة للمسرح، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ومن المقرر انطلاق المهرجان الأربعاء القادم على مسرح السامر، مسرحية "شارع 19" من تأليف محمود جمال الحديني، ديكور وملابس محمد فتحي، أشعار أيمن النمر، ألحان حازم الكفراوي، إضاءة عز حلمي، فوتغرافيا فاطمة شعبان.

ويعد آخر عروض المخرج عمرو حسان، مسرحية "كازينو" والتي تعرض الأن على مسرح السلام بالقصر العيني، ومن إنتاج المسرح الحديث، الذي يديره الفنان محسن منصور، مسرحية "كازينو" كتابة وأشعار أيمن النمر، رؤية وإخراج عمرو حسان، تدور أحداث العرض داخل كازينو، حيث تتجمع مجموعة من الأصدقاء في جو من الترفيه، ومع تتالي الأحداث تتكشف خيوط المؤامرات والأسرار التي تربط الأصدقاء، ما يخلق أجواء مشحونة بالتشويق والإثارة.

يضم العرض نخبة من الفنانين، منهم كريم الحسيني، مجدي البحيري، نوال سمير، شادي أسعد، نيچار محمد، نسمة عادل، محمود البيطار، أحمد محسن، ومحمد دياب، والعرض من إخراج عمرو حسان.

يشهد العرض أيضًا مشاركة مجموعة من الفنانين في مجالات مختلفة، منهم حسن شحاتة في الاستعراضات، ومحمد عبد الحميد في الديكور، ومها عبد الرحمن في الأزياء، وعز حلمي في الإضاءة، وأمل حسام في المكياج، كما يتولى خالد مهيب مهمة التصوير الفوتوغرافي وتصميم الدعاية والمادة الفيلمية.

