شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا غنائيا بالدمام بمصاحبة المايسترو هانى فرحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة المصرية أنغام حفل غنائي في الدمام بحضور 7000 شخص من جمهورها، وذلك بمصاحبة المايسترو هاني فرحات.

وقدمت أنغام أغنيات، وبقالك قلب وهو أنت مين وإيه الأخبار، خليك معاها واسكت وكان بريء والقلوب أسرار وماكنش وقته وتيجي نسيب وعمري معاك وحالة خاصة جدا وأساميك الكتيرة ولوحة باهتة ونفضل نرقص وحلفتكم بالله واناني وسيك أنت وأهي جت وثلاث حروف وسيدي وصالك وأدور ووين تروح وتسلم يدينه وأكتبلك تعهد ومجبش سيرتي وألف آسف وعرفها بيا وماحد فاضي وهتمناله الخير ويا ريتك فاهمني.

وفى سياق متصل تستعد أنغام للوقوف على مسرح قاعة "رويال ألبرت هول" فى العاصمة البريطانية لندن للمرة الأولى، لإحياء أول حفل لها هناك ضمن سلسلة حفلاتها العالمية التى تهدف إلى تعزيز حضور الأغنية العربية على أهم المسارح الدولية، حيث يعد مسرح ألبرت هول أحد أبرز المسارح العريقة فى العالم، ومن أهم المسارح الموسيقية، والذى وقف عليه أكبر وألمع نجوم العالم الموسيقى.

فيما تحيي أنغام حفل استثنائى يوم 20 يونيو في ليلة طربية موسيقية ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر 2025 على مسرح ارينا الكويت تحت قيادة المايسترو هانى فرحات.



حفل الفنانة انغام (1)



حفل الفنانة انغام (2)



حفل الفنانة انغام (3)



حفل الفنانة انغام (4)



حفل الفنانة انغام (5)