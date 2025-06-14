شكرا لقرائتكم خبر عن 454 مليون دولار عالميًا لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning والان مع تفاصيل الخبر

حصد فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning للنجم العالمى توم كروز إيرادات وصلت إلى 454 مليونًا و429 ألف دولار.

كما أكد النجم العالمى توم كروز أن الفيلم الثامن Mission: Impossible – The Final Reckoning سيكون الجزء الأخير من السلسلة، وصرح لصحيفة هوليوود ريبورتر: "إنه الجزء الأخير.. لم أطلق عليه لقب "النهائى" قاصدا".

شارك في بطولة الفيلم، إلى جانب توم كروز، كل من تراميل تيلمان، إيساي موراليس، بوم كليمنتيف، سايمون بيج، هايلي أتويل، كريستوفر ماكواري، وهانا وادينجهام، وقد حضروا جميعًا عرض الفيلم والتقطوا الصور على السجادة الحمراء وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت.

كما أعلنت الشركة المنتجة لفيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning، بطولة النجم العالمي توم كروز عن عرضه في دور العرض السينمائية الصينية على الرغم من التوترات التجارية بين البلدين.