شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض لاعبة باليرينا تعيش قصة حب مع مينا مسعود بفيلم في عز الظهر والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الفنانة جميلة عوض في بطولة فيلم في عز الظهر مع الفنان المصرى العالمى مينا مسعود في أولى بطولاته السينمائية بمصر، والمقرر إطلاقه في دور العرض السينمائى يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 يونيو، حيث تجسد جميلة خلال أحداث العمل، شخصية ريم لاعبة باليرينا وهى فتاة رومانسية تعيش قصة حب مع مينا مسعود.

ورغم تقديم جميلة عوض أحد أدوار البطولة في فيلم "في عز الظهر" إلا أنها تجاهلت الدعاية تماماً للفيلم، ولم تنشر البوستر الرسمي أو البرومو على حساباتها المختلفة بالسوشيال ميديا، ويبدو أن هناك خلافاً بينها وبين القائمون على الفيلم منذ انتهاء التصوير قبل 3 سنوات.

وتعود جميلة عوض بفيلم "في عز الظهر" إلى السينما بعد غياب 4 سنوات، منذ مشاركتها في فيلم "المحكمة" الذي تم عرضه عام 2021 وشارك في بطولته: غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، مايان السيد، أحمد داش، صلاح عبد الله، أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

فيلم "فى عز الظهر" تجربة سينمائية تمزج بين الأكشن والتشويق مع عمق درامي يسلط الضوء على الهوية والانتماء. ويأتي من بطولة مينا مسعود في أول تجاربه بالسينما المصرية، ويشارك في العمل، إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم "في عز الظهر" يتناول الفيلم أزمة الهوية من خلال قصة شاب مصري يجسد دوره مينا مسعود، يتم تجنيده من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية. ومع تصاعد الأحداث خلال إحدى العمليات التي تجري على الأراضي المصرية يجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.