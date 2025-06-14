شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يستعد لصيف 2025 بأغنية جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أحدث أغنياته، والتي تحمل طابع الـ"هاوس" الصيفي، ضمن استعداداته للمشاركة الغنائية في موسم الصيف الحالي.

ويتعاون فؤاد في الأغنية الجديدة مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن سامر أبو طالب، في عمل يحمل إيقاعًا عصريًا يناسب الأجواء الصيفية، ويعيد فؤاد إلى جمهوره بروح شبابية مميزة.

ومن المقرر طرح الأغنية عقب الانتهاء من عمليات المكساج والمسات الفنية الأخيرة، على أن تُطلق رسميًا عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والموسيقى خلال موسم صيف 2025.

النجم محمد فؤاد تميز بغناء اللون الرومانسى والدرامى، وبإحساسه المرهف وصوته القوى تمكن من أسر قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، ويعد واحدا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسما لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.

يعد فؤش واحدًا من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء، بل يضيف بصمته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب، ليأسر المستمعين من اللحظة الأول في كل مرة يضع صوته في أغنية، تثير كلماتها ولحنها إعجاب الناس وتصبح حديثهم، ليترسخ بذلك كواحد من أبرع المطربين في الساحة الفنية.