شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يظهر بعكاز فى حفل الكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم تامر عاشور خلال حفل الكويت بعكاز نتيجة إصابته مؤخرا بالرباط الصليبي في الركبة، والذى نتج عنها خضوعه لعملية جراحية، فى أحد المستشفيات الخاصة بناء على أمر الطبيب المعالج له.



تامر عاشور بالعكاز



تامر عاشور



وكان النجم تامر عاشور قد طرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحقق به نجاحات كبيرة على السوشيال ميديا بإشادة الجميع باعتباره النجم الأكثر توجها خلال الفترة الأخيرة.



الألبوم الجديد يشمل 12 أغنية هي: "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش" و"ماشيين" و"جم شرفوا" و"متعملهاش حكا" و"مش بعرف أنام".