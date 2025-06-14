إلهام شاهين توجّه رسالة الى المرأة المؤثّرة

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مجموعة صور من مشاركتها في حفل "المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية" الذي أُقيم في العراق، معبرةً عن سعادتها وفخرها بالانضمام الى الحفل، وموجّهةً رسالة الى كل امرأة مؤثّرة في مجتمعها.

وكتبت إلهام معلقةً على الصور: "حفل "المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية" تحية لكل امرأة مؤثّرة في مجتمعها، إعلامية أو صحافية أو فنانة أو ديبلوماسية أو سياسية، تشرّفت بلقائهن جميعاً في حفل رائع بحضور السادة والسيدات الوزراء والسفراء، وشرّفنا بالحضور معالي سفير مصر في العراق أحمد سمير".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في بطولة مسلسل "سيد الناس"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، مع الفنانين: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدّم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوان، ساندي علي...، وهو إخراج وقصة محمد سامي، ومن كتابة ورشة قلم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية "الجارحي" الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة، بسبب الميراث بعد وفاة والدهم، وهو ما يولّد العديد من المشاكل والصراعات بينهم.

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