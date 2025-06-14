الفنانة جنات تستعدّ للظهور للمرة الأولى على مسارح المملكة العربية السعودية

تستعدّ الفنانة جنّات للظهور للمرة الأولى على مسارح المملكة العربية السعودية لإحياء أولى حفلاتها ضمن فعاليات "مهرجان نوستالجيا فورها"، وذلك مساء اليوم (الجمعة) الموافق فيه 13 حزيران (يونيو) في جدّة سوبر دوم.

ويشارك في الحفل نخبة من نجوم الألفينيات، من بينهم: أحمد باتشان، فرقة واما، مايا نصري، إيوان، مساري، فرقة بلو، هيثم سعيد، يوسف العماني، وأحمد الشريف.

يُذكر أن آخر أعمال جنّات الفنية، تقديمها تتر مسلسل "الأميرة- ضل حيطة"، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وحقق صدى جماهيرياً واسعاً بفضل الأداء الصوتي المميز لجنّات، وكلمات الأغنية التي لامست قضايا اجتماعية مهمة، لا سيما في ما يتعلق بعلاقات الزواج والخذلان.

مسلسل "ضل حيطة" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وشارك في بطولته كلٌ من: ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، سلوى عثمان، هاجر الشرنوبي، عابد عناني، نضال الشافعي...، وتدور أحداثه حول "زينب" التي تنقلب حياتها بشكل مفاجئ بعد زواجها، حيث تنشأ بينهما العديد من الخلافات إذ يحاول زوجها السيطرة عليها والتحكّم بمسار حياتها، لكنها ترفض ذلك الوضع، وتكتشف بعدها خيانته لها مع صديقتها المقرّبة، ويتطور الصراع بينهما ليشمل أفراداً من عائلتيهما وأصدقائهما.

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