أحمد السقا يكشف موقفه من الزواج مُجدّداً

خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية"، كشف الفنان أحمد السقا عن موقفه من فكرة الزواج مرة أخرى، بعد إعلان انفصاله الأخير عن الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام سنوات، كاشفاً عن أصعب لحظة مرت عليه في حياته.

وقال السقا إنه لا يفكر حالياً في الزواج، معلّقاً: "دلوقتي لأ، أنا لسه طازة معرفش الله أعلم وأنا عندي عيالي أهم حاجة".

وعن أصعب لحظة مرت عليه في حياته، قال السقا إنها لحظة دفن صديق عمره سليمان عيد، بحيث رفض المشاركة في دفنه وشعر وقتها أنه يدفن نفسه.

وأكد السقا في اللقاء أنه تعلّم دفن الموتى من جدّه، عندما كان طالباً في الأولى إعدادي، حيث قال: "الوحيد اللي مقدرتش أدفنه سليمان عيد والكل استغرب، قلتلهم هدفن نفسي؟! ده أخويا 26 سنة مسبناش بعض يوم واحد".

وأضاف: "الموت الحقيقة الوحيدة في الدنيا، مش شر زي ما الناس بتقول، ودفن الموتى ليه بروتوكول، وكل وفاة ليها طريقة، وربنا أراد أتعلّمها".

وبسؤاله عما إذا أوصى أحداً بدفنه، أجاب السقا مازحاً: "أعتقد لما أموت معروف عني الجدعنة فأنا هدفن نفسي".

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