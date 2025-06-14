شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتحقيق How to Train Your Dragon إيرادات 75 مليون دولار في افتتاحيته والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع فارايتي تقريرًا حول فيلم How to Train Your Dragon في نسخته الحية 2025، حيث توقع أن يحقق شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع 75 مليون دولار أمريكي في افتتاحية الفيلم.

فيلم How to Train Your Dragon هو النسخة الحية من فيلم الانيميشن الذي حمل نفس الاسم ودارات أحداثه حول Hiccup والذي يشعر أنه لا ينتمي لنفس المكان الذي يعيش فيه، حيث تصطاد عشيرته الفايكنج التنانين، والفيلم الجديد من بطولة جيرارد بتلر و ماسون ثامس ومن إخراج دين ديبلوس.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لنسخة الفيلم الأنيميشن والتي جاءت بعنوان How to Train Your Dragon: The Hidden World في 2019، وجاء الفيلم من بطولة أصوات تي.جي. ميلر، و كيت بلانشيت، وكريستين ويج، وكيت هارينجتون، وجونا هيل، وجاي باروخيل، وأمريكا فيريرا، ودجيمون هونسو، ومن إخراج وتأليف دين ديبلواز، الفيلم المتسوحى من سلسلة كتب التي تحمل اسم How to Train Your Dragon.