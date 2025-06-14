شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفنانين العراقيين يطمئن على إلهام شاهين وهالة سرحان بعد تعذر رجعوهما لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، على زيارة الإعلامية هالة سرحان والفنانة إلهام شاهين بمقر إقامتهما في أحد الفنادق بالعراق والاطمئنان عليهما، بعد تعذر رجعوهما لمصر من العراق؛ بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.



إلهام شاهين وهالة سرحان ونقيب الفنانين فى العراق



الهام وهالة

ووجهت الفنانة إلهام شاهين من خلال ”الخليج 365” الشكر للسفير المصري في العراق على مجهوداته وتواصله الدائم معها للاطمئنان على وضعها هي والإعلامية هالة سرحان، بعد تعذر رجعوهما لمصر من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، مؤكدة أن السفير يتابعها لحظة بلحظة للمساعدة في العودة لمصر مع أول فرصة لفتح المجال الجوي.

وأضافت إلهام شاهين أن كل المشاركين في المؤتمر من كل الدول بخير، وجميعهم عادوا لفندق الإقامة في انتظار فتح المجال الجوي مرة أخرى.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الوضع آمن في العراق والفندق الذي تقيم فيه مؤمن بشكل جيد، والأمور تسير بشكل جيد ولكن كل ما في الأمر أنها وهالة سرحان في انتظار هدنة لتعود هي وكل العالقين في العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

وأوضحت الفنانة إلهام شاهين حقيقة احتجازها هي والإعلامية هالة سرحان في العراق، حيث قالت أنهما بخير ولا حقيقة لاحتجازهما، متسائلة: مين هيحتجزنا وهنستغيث بمين محدش في أيده حاجة يعملها.

وكان قد تعذر رجوع إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان من العراق؛ بسبب الحرب بين اسرائيل وإيران، حيث شاركت إلهام شاهين في المهرجان الدولى للمرأة الإعلامية فى دورته الرابعة عشر .

كما شاركت في ندوة عن مشاكل الإعلام فى نقل ما يحدث فى مناطق النزاع والحروب وشهيدات الإعلام مثل: أطوار بهجت وشيرين أبو عاقلة.