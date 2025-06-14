شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فات الميعاد الحلقة الأولى.. أحمد مجدى يسرق نقود زوجته لإنقاذ أخيه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث، حيث تم القبض على منعم "محمد على رزق" شقيق مسعد "أحمد مجدي"، بعدما وقع على كمبيالات بمبلغ كبير مقابل شراء بعض البضائع لكنه لم يستطع أن يسدها، وعندما كشف مسعد لزوجته بسمة "أسماء أبو اليزيد" عن سبب القبض على أخيها، ولمح لها أنه يحتاج نقودها التي ادخرتها لمقدم الشقة، اعترضت بسمة، وعندما استيقاظها في اليوم التالي اكتشفت أن زوجها قد سرق النقود وذهب ليساعد أخيه ليخرج من السجن بعدما يسدد له دينه.

ويشهد العمل التعاون الثاني بين أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي في عالم الدراما بعد مسلسل "الآنسة فرح"، الذي شارك الثنائي في بطولته على مدار 5 مواسم مختلفة بداية من عام 2019.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.