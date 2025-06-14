شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور ضيفة شرف بفيلم "ريستارت" وتشارك فى "الست لما" مع يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة رانيا منصور مؤخرا كضيفة شرف خلال أحداث فيلم ريستارت مع الفنان تامر حسنى وهنا الزاهد، والذى يُعرض حاليا في السينمات، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس، ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت، وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.



فيلم ريستارت بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



كما أنها انضمت مؤخرا لأسرة فيلم الست لما للنجمة يسرا والذى يتواصل تحضيراته، لتلتحق رانيا بأبطال العمل الذى يضم ماجد المصرى ومحمود البزاوى ودنيا سامى والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى.



يذكر أن رانيا منصور شاركت في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل شباب امرأة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.