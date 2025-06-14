شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يُحيى حفلا بنادى الشمس وسط حضور جماهيرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم أحمد سعد حفلاً غنائياً مساء اليوم في نادي الشمس، وسط حضور جماهيري كبير تجاوز 20 ألف متفرج، الذين تفاعلوا بحماس مع أغانيه الشهيرة، خاصة عند تقديمه أغنية "إيه اليوم الحلو ده"، والتي أشعلت حماس الجمهور.

وتخلل الحفل تكريم الفنان أحمد سعد من قبل الدكتور أسامة أبو زيد، رئيس نادي الشمس، الذي سلمه درع النادي تقديراً لموهبته وإسهاماته الفنية المتميزة.



حفل احمد سعد



من حفل أحمد سعد فى نادى الشمس



احمد سعد



المطرب احمد سعد



جاء الحفل في إطار الفعاليات الترفيهية التي ينظمها النادي، والتي تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، مؤكداً مكانة أحمد سعد كأحد أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مصر، ونظم الحفل وليد منصور.

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، ألبومه الغنائى الجديد "حبيبنا" عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، فى مفاجأة لجمهوره يقدمها بمشاركة عدد كبير من أهم صناع الموسيقى فى الوطن العربى.

ألبوم "حبيبنا" لـ أحمد سعد يتكون من 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته فى المجال الفنى خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية فى ألبوم غنائى بشكل مختلف.

يضم الألبوم أغنية "حبيبنا" التى تحمل اسم الألبوم وهى من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

ومن أغاني الألبوم أغنية "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و"تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أيضا أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.