شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 1.. أسماء أبو اليزيد تحاول إقناع أحمد مجدى بشراء شقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل فات الميعاد، بذهاب بسمة" أسماء أبو اليزيد" بصحبة زوجها مسعد "أحمد مجدي"، لمعاينة شقة لشرائها بدلاً من الشقة التي يمكثون فيها والتي وصفتها بسمة بأنها صغيرة، بعكس الشقة الجديدة، وكانت بسمة تبدو متحمسة للشقة الجديدة وطمأنت زوجها بأنها دبرت المقدم من خلال جمعية كما طمأنته بأنها ستدبر الأقساط أيضا، حتى اقتنع مسعد في النهاية واتفقوا مع صاحب الشقة بأن يمضوا العقد يوم الأحد.

ويشهد العمل التعاون الثاني بين أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي في عالم الدراما بعد مسلسل "الآنسة فرح"، الذي شارك الثنائي في بطولته على مدار 5 مواسم مختلفة بداية من عام 2019.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.