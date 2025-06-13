العد التنازلي بدأ.. "لعبة الحبار" يعود بجولة أكثر ظلمة

ميرنا وليد - بيروت - يترقّب عشاق مسلسل "لعبة الحبار" (Squid Game) الجزء الثالث من السلسلة التي أبدعها المخرج الكوري هوانج دونج هيوك، بعد أن ترك الموسم الثاني نهايته مفتوحة ومليئة بالتشويق، وفي مفاجأة للجمهور، كشفت Netflix عبر حساباتها الرسمية عن الملصق الدعائي للموسم الجديد، معلنة أن العرض سينطلق في 27 حزيران المقبل.



ويظهر في الملصق الممثلان لي جونج جاي ولي بيونج هون، وجهيهما منقسمين في إشارة إلى مواجهة محتدمة بين شخصية "سيونج جي هون" و"الرجل الأمامي"، مع تعليق جاء فيه: "أقنعة، لهذه المواجهة...".

الملصق لمّح أيضًا إلى وجود جائزة مالية ضخمة، مع عودة الخزانة الشهيرة الممتلئة بالأموال، ما يثير التساؤلات حول مصير الألعاب وشخصياتها، ويتوقع أن يحمل الموسم الثالث طابعًا أكثر قتامة ووحشية، مع ألعاب جديدة وظهور وجوه مألوفة، في سلسلة تتجه نحو ذروة درامية جديدة تُلهب خيال المشاهدين حول العالم.