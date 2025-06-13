أصالة تواصل نجاحاتها بأغنيتها الجديدة "كلام فارغ"

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة السورية أصالة تصدّرها لقوائم الترند عبر "يوتيوب" بأغنيتها الجديدة بعنوان "كلام فارغ"، التي إقتربت من تحقيق 4 ملايين مشاهدة خلال 10 أيام فقط من طرحها، محققة تفاعلًا واسعًا من الجمهور.
الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان الفنان تامر عاشور، و توزيع موسيقي لفهد، وتُعد واحدة من أبرز أغاني ألبوم أصالة الجديد المنتظر صدوره قريبًا، و يضم الألبوم مجموعة من الأغاني المتنوعة أبرزها : "ضريبة البعد"، "العنب الساقع"، "اكتفاء بالنفس"، "ما وحشتكش"، "أنا هنساك"، "أحبك أكرهك"، و "مش وحشة".
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