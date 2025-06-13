"فيلم "ضي: سيرة أهل الضي" يمثل مصر في مهرجان "سفر" في بريطانيا

ميرنا وليد - بيروت - يُعرض فيلم "ضي: سيرة أهل الضي" للمخرج المصري كريم الشناوي والمؤلف هيثم دبور، في مهرجان "سفر" السينمائي بمدينة بليموث البريطانية الخميس المقبل، يحكي الفيلم قصة "ضي"، مراهق نوبي ألبينو يملك صوتاً عذباً، يرافق عائلته من أسوان إلى القاهرة لتحقيق حلمه بالمشاركة في "ذا فويس كيدز"، يشارك في الفيلم أسيل عمران، إسلام مبارك، حنين سعيد، وبدر محمد في دور البطولة، مع ظهور خاص للممثل أحمد حلمي ومحمد منير.



استغرق اختيار البطل أكثر من عام، وتم التصوير في أكثر من 50 موقعاً بمصر.