وفاة براين ويلسن .. أحد مؤسسي "بيتش بويز" عن 82 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت عائلة الموسيقي الأميركي براين ويلسن، أحد مؤسسي فرقة "بيتش بويز" الأسطورية، عن وفاته عن عمر ناهز 82 عاماً، في بيان مؤثر نشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي قالت فيه: "ببالغ الحزن والأسى نعلن وفاة والدنا الحبيب، لا نجد كلمات للتعبير عن مشاعرنا الآن، ويُعدّ ويلسن أحد أبرز رموز موسيقى الروك في الستينيات، إذ ساهم في نقل "بيتش بويز" إلى مصاف العالمية من خلال إبداعاته التي رسّخت موسيقى "السيرف روك"، بأغنيات لا تزال حيّة في ذاكرة الأجيال، مثل Surfin' U.

S.A، Good Vibrations، I Get Around وKokomo، ولا تزال الفرقة تحتفظ بجماهيرية كبيرة حتى اليوم، حيث تشير بيانات "سبوتيفاي" إلى نحو 12 مليون مستمع شهريًا لأعمالها.

براين ويلسن، المولود في كاليفورنيا عام 1942، هو أيضاً والد المغنيتين كارني وويلدي ويلسن، عضوتي فرقة "ويلسن فيليبس" التي ذاع صيتها في التسعينات.

برحيله، يُطوى فصل مؤثر في تاريخ الموسيقى الأميركية، ويترك إرثًا فنيًا خالداً في وجدان الملايين