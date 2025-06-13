رغم غموض حالتها.. ملك أحمد زاهر تخرج من المستشفى وهذه آخر تطورات حالتها الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 10:20 مساءً - أعلنت هدى زاهر والدة الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن خروج ابنتها من المستشفى بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، بعد نحو خمسة أيام من دخولها المستشفى، والتي لم يتمكّن الأطباء من تحديد طبيعتها حتى الآن، مما أثار حالة من القلق بين جمهورها.

وأكدت هدى زاهر أن الأسرة تنتظر لحظة الاطمئنان الكاملة مع صدور نتائج التحاليل الأخيرة، كما توجهت هدى بالشكر لكلّ مَن حاول الاطمئنان على ابنتها أو دعا لها بالشفاء العاجل.

هدى زاهر تعلن خروج ابنتها ملك من المستشفى

وكتبت هدى زاهر منشورًا عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، أوضحت من خلاله خروج ابنتها ملك من المستشفى، وجاء فيه: " ملك خرجت ولله الحمد والشكر، من يومين وفي انتظار تقارير أطباء عن الحالة بالظبط هي أحسن وهتكون أحسن ببركة دعائكم ليها ومحبتكم إن شاء الله التحاليل الأخيرة تعرفنا إيه السبب اللي عمل فيها كده، وأنا متفائلة وعارفة إن رب الخير لا يأتي إلا بالخير".

وأضافت: " الحياة بتستمر والشغل والالتزامات بتستمر رغم كل الظروف وده بسبب واحد إننا مؤمنين بالله وسايبنها علي الحي الذي لا يموت.. شكرًا لكل الأصدقاء والفنانين والمحبين والداعمين لاسرتنا ولملك تحديدًا وقريبا جدًا هنطمنكم عليها بشكل نهائي ونفرح مع بعض برجوعها لحضننا بألف سلامة وعافية".

هدى زاهر تعلن خروج ابنتها ملك من المستشفى - الصورة سكرين شوت من ستوري حسابها الشخصي على إنستغرام

هدى زاهر تشكر كل من دعا لابنتها وتدعو لنجل تامر حسني

وأكّدت هدى زاهر على شكرها وامتنانها لكلّ دعوات الأصدقاء والجمهور؛ قائلة : " الله خير حافظ وفعلاً دي حقيقة ربنا حماها من حاجات كثير وإحنا أحسن من غيرنا الحمد لله والشكر الله وشكرا لكل من تواصل معانا للاطمئنان علي صحتها، ألف حمد الله على سلامتك يا روح قلب أمك وأبوكي وأخواتك يا أطيب قلب في الدنيا وأظن عرفتي بعد الأزمة الصعبة دي قد إيه الناس بتحبك حبيبتي".

واختتمت كلامها بدعوات الشفاء لكل المرضى وتحديدًا لنجل تامر حسني وبسمة بوسيل؛ قائلة: " عقبال يارب ما نطمن على آدم ابن تامر وبسمة ونفرح كلنا وفرحتنا تكبر، يارب يشفي كل مريض اللهم آمين وفرحتنا تكمل، دعوات بشفاء كل مريض اللهم آمين".

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هذه رسالة ملك زاهر بعد خروجها من المستشفى

ومن جهتها أوضحت ملك أحمد زاهر عن السبب وراء الحالة الصحية التي تعرضت لها، من خلال منشور عبر خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"؛ قالت فيها : " أنا واللِه ما كنت متوقعة كل اللي حاصل ده أنا لما حبيت أشارك حالتي الصحية، كنت مخضوضة جدًا على نفسي وفكرة إن لا أنا ولا الدكاترة حتى عارفين عندي إيه، كانت رعباني، وكنت محتاجة بس أوصلكم إن حياتي فيها الحلو وفيها الوحش، وقلت في الستوري إن الموضوع مش الغرض منه القلق، وإني مش عايزة حد يقلق عليا أنا كويسة، وكده كده أحسن من غيري".

وتابعت ملك : "عندي يقين في ربنا أنه هايقومني بالسلامة، وإن شاء الله تبقى حاجة بسيطة بس من خضتي كتبت مع أن ديه مش طبيعتي إني أشارك الحاجات السلبية عموما أنا بس مش عارفة أقول إيه ولا إيه من قلبي بشكر كل حد سأل عليا ودعالي واللهِ كله كان بيوصلني، وأنا أسفة لو مردتش على حد وبشكر كل زمايلي وأساتذتي اللي كانوا بيسألوا عليا كل يوم ومسابونيش لحظة وكل صحابي وعيلتي اللي كانوا جمبي".

وكشفت ملك أحمد زاهر : "أنا الحمد لله بقيت أحسن من الأول وبطلت أروح المستشفى الحمد لله بحمد ربنا إنها جت على قد كده حتى لو الأيام اللي فاتت كانت صعبة واللي عندي ده حاجة مخيفة شوية، وخضتنا بس برضو أنا كويسة والحمد لله إنها جت على قد كده أكيد ربنا حماني من حاجة أكبر، وأهم حاجة إن عرف السبب بَطل العجب، والحمد لله إننا عرفنا، هي حساسية شديدة فالدم الموضوع critical شوية".

واختتمت: "بس أنا مطمنة أنا بخف وبتحسن كل يوم الحمد لله والشكر الله ومافيش حاجة خطيرة بإذن الله وأنا أسفة لو كنت قلقتكم بس ده مكانش الغرض أبدا والله، شكرا من كل قلبي "على الحب ده أنا عرفت غلاوتي عندكم وعند كل اللي حواليا بشكركم من قلبي".

الصورة من خاصية القصص القصيرة بحساب ملك أحمد زاهر عبر إنستغرام



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"سيد الناس" آخر أعمالها

يشار إلى أن ملك زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سيد الناس"، الذي قام ببطولته كل من عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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