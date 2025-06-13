بعد جراحة ثانية.. تامر حسني يعلن خروج ابنه من العناية المركزة ويشكر محبيه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 يونيو 2025 10:20 مساءً - حرَص الفنان تامر حسني على طمأنة جمهوره وأصدقائه على حالة نجله آدم الصحية، بعد مروره بوعكة صحية أسفرت عن إجرائه عمليتين جراحيتين خلال الأيام الماضية. كما وجّه تامر الشكر لكلّ مَن حاول الاطمئنان على ابنه أو دعا له بالشفاء العاجل؛ مؤكدًا على أن وضعه الصحي مستقر، وخروجه من العناية المركزة. تامر حسني يعلن خروج ابنه من العناية المركزة أعلن النجم تامر حسني عن استقرار الحالة الصحية لنجله "آدم" وخروجه من العناية المركزة، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ كتب من خلاله: " لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني .. الحمدلله الوضع مستقر بعد العملية التانية و خرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير".

وأكمل تامر حسني: " ودايماً بقول على دعواتكم الكريمة: لكم مثلها وأضعاف أضعافها .. شكراً يا أغلى الناس ربنا يحفظكم .. و يحفظ ولادكم قادر يا كريم".

ما سبب دخول آدم تامر حسني غرفة العمليات؟! كان النجم تامر حسني قد أوضح من خلال منشور مطوّل على حسابه بموقعي "إنستغرام" و"فيسبوك" السبب الذي أدى إلى دخول ابنه آدم في هذه الحالة، حيث قال : "أنا مش عارف أشكركم إزاي على كمّ الدعوات اللي دعيتوها لربنا لشفاء آدم ابني، اللي جاتلي منكم هنا وعلى تليفوني وتليفونات كلّ المحيطين بيا. هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ، اللي كانت أعراضه سخونية عادية بس، و بقولكم كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم أكتر ولولادكم".

وأضاف تامر حسني: "مش كلّ سخونية تقولوا ده شوية برد وخلاص. لا روحوا اكشفوا كويس واعملوا سونار على البطن والزايدة مرة و2 عشان برضو ساعات مش بيبان ولازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريباً أقوى شوية عشان يعرف، لإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة، اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها، عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة ومُحزنة أوي".

وأشار تامر حسني: "حبيبي آدم عمل عمليتين صعبين أوي عليه، وبدعواتكم مستنيين النتايج تكون خير يارب ويعدي مرحلة الخطر. يارب، بحق كن فيكون، اشفِه وعافِه، هو وكل ولادنا، بس هو راجل وهيتحمل، وإن شاء الله ربنا يكرمه ويعافيه ويحفظه هو و إخواته ويحفظ كلّ ولادكم يارب".

تامر حسني يشكر كلّ مَن دعا لابنه وأكّد على شكره وامتنانه لكلّ دعوات الأصدقاء والجمهور؛ قائلاً: "أحب أقول تاني شكراً من كلّ قلبي على دعواتكم، أنا شايف قلب كلّ حد فيكم وهو بيدعي بصدق، متشكر أوي يا جماعة، شكراً لكل اللي اهتم وسأل عن ابني ودعا له هنا أو على التليفون، واللي طلعوله صدقات لشفائه من غير ما يعرفونا شخصياً، أنا مش لاقي كلام أشكركم بيه. وأنا برضو بدعيلكم وبقول، لكم مثلها وأضعاف أضعافها، وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم قادر يا كريم".

أطلعوا على فنانون يدعمون آدم تامر حسني بعد خضوعه لعمليات جراحية "ريستارت" آخر أعمال تامر حسني السينمائية يُذكر أن تامر حسني، يُعرض له حالياً فى دُور السينما، فيلم "ريستارت". ويشاركه البطولة كلٌّ من: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر. وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد، مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

يمكنكم قراءة لماذا لا يريد تامر حسني دخول ابنته تاليا مجال الفن؟.. النجم يجيب

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".