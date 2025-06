صناع The Boys يواجهون تحدي النهاية .. والخوف من هذا الأمر يرافق الموسم الأخير

ميرنا وليد - بيروت - كشف إريك كريبكي، مبتكر مسلسل The Boys، عن شعوره بالخوف والقلق من تقديم نهاية ترضي جمهور العمل، الذي يستعد لتوديع شاشات العرض بعد الموسم الخامس والأخير، والمقرر عرضه عام 2026، وقال كريبكي في تصريحات صحفية: "عدد النهايات العظيمة في تاريخ المسلسلات يمكن أن يُعدّ على أصابع اليد، وهناك مقبرة مليئة بنهايات خيّبت آمال الجمهور.

.. يمكن أن يكون المسلسل رائعًا لسنوات، لكن إذا فشلت النهاية، فهذا هو الانطباع الأخير الذي يتركه"، وأكد كريبكي أن المسلسل سيبتعد عن أحداث القصص المصورة الأصلية، نافيًا تشابه نهاية "The Boys" مع قصة استنساخ شخصيتي "هوملاندر" و"بلاك نوار" كما ورد في النسخة الورقية، قائلاً: "لم أكن أبدًا مهتمًا بتلك الفكرة، وأعلم أن بعض المعجبين غاضبون، لكنني لن أقدّم ما لا يُرضيني فنيًا"، وفي مفاجأة كبرى لعشاق الدراما، أعلن كريبكي عن اجتماع النجوم جنسن أكليس، وجاريد باداليكي، وميشا كولينز – أبطال مسلسل Supernatural – في مشهد واحد خلال الموسم الختامي، مؤكدًا الانتهاء من تصوير نصف مشاهد الموسم حتى الآن.

من جانبه، تحدث أنتوني ستار، نجم المسلسل، عن النهاية المرتقبة قائلاً: "الموسم الأخير سيُفاجئ أو يُصدم الجمهور، حسب طبيعة كل شخص، لكنه بالتأكيد سيكون ممتعًا"، مشيرًا إلى أن إنهاء المسلسل في هذا التوقيت هو القرار الصحيح لتجنّب التمديد الممل وإنهاء العمل بقوة، وعبّر كريبكي مجددًا عن هواجسه بقوله: "ما يجعل The Boys مميزًا هو جرأته وتمرده... أخشى أن نفقد هذه الهوية، فنصبح ما كنا نسخر منه طوال السنوات الماضية. أعمل بكل جهدي لتفادي هذا المصير". وأضاف: "انظروا إلى Game of Thrones، كان عملًا مذهلًا، لكن النهاية هي ما بقي في أذهان الناس".

مع اقتراب عرض الموسم الأخير، تتصاعد التوقعات والتوترات، وسط آمال بألا ينضم The Boys إلى قائمة المسلسلات التي أبهرت طويلًا... ثم خيّبت في اللحظة الأخيرة.