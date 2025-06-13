رامي جمال يدعم تامر حسني بعد خضوع إبنه آدم لعمليتين جراحيتين طارئتين

ميرنا وليد - بيروت - حرص الفنان المصري رامي جمال على مؤازرة صديقه الفنان تامر حسني بعد الإعلان عن خضوع غبنه آدم لعمليتين جراحيتين خطيرتين، إثر انفجار مفاجئ في الزائدة الدودية.

ونشر جمال عبر حسابه صورة تجمعه بتامر وابنه، وعلّق قائلاً: "مليون سلامة بأمر الله ولطفه وحفظه للغالي ابن الغالي، دعواتكم"، وكان تامر حسني قد كشف عبر صفحته تفاصيل الحالة الصحية لابنه، موضحًا أنه خضع لعمليتين جراحيتين كبيرتين بشكل عاجل، بسبب انفجار الزائدة، مشيرًا إلى أن الأعراض بدت في البداية كـ"سخونية بسيطة"، لكنه شدد على ضرورة الانتباه ومراجعة الأطباء عند أي عرض مشابه، وكتب تامر: "بقول كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم وأولادكم... مش كل سخونية تبقى برد، لازم كشف وسونار على البطن أكتر من مرة لأن أحيانًا مش بتبان إلا بفحص دقيق"، وأضاف: "آدم مرّ بمرحلة صعبة جداً، وبفضل دعواتكم منتظرين النتايج تكون مبشرة. ربنا يشفيه ويعافيه ويحفظه هو وكل أولادكم، شكراً من قلبي لكل اللي دعاله وسأل واتصل أو حتى أرسل كلمة طيبة"، واختتم تامر رسالته بكلمات امتنان قائلاً: "أنا شايف قلوبكم بدعي من كل قلبي، وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم ويردها ليكم أضعاف، ويبارك في أولادكم جميعاً".