إليكم مستجدات إبن تامر حسني الصحية .. هذا ما قاله الأخير

ميرنا وليد - بيروت - طمأن الفنان المصري تامر حسني جمهوره ومتابعيه على الحالة الصحية لابنه، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت خضوعه لعمليتين جراحيتين متتاليتين، ونشر حسني عبر صفحته رسالة شكر لكل من سأل واهتم، مؤكدًا أن حالة ابنه أصبحت مستقرة بعد خروجه من العناية المركزة، وكتب: "الحمد لله الوضع مستقر بعد العملية التانية، وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم… أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم".



كما توجّه بالدعاء والشكر للجمهور قائلاً: "لكم مثلها وأضعاف أضعافها من ربنا… شكراً يا أغلى الناس وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم"، ولم يكشف حسني عن تفاصيل إضافية تخص الحالة الصحية أو طبيعة العمليات، مكتفيًا بالإعراب عن امتنانه لكل من دعمه في هذا الظرف.