الكره سيطر على علاقة آشانتي ونيللي قبل عودتهما

ميرنا وليد - بيروت - النجمان نيللي وآشانتي يسلطان الضوء على علاقتهما في الإعلان التشويقي لبرنامجهما الواقعي المرتقب "Nelly & Ashanti: We Belong Together" الذي سيعرض في 26 من الشهر الجاري.



في المقطع الذي أُطلق يوم الخميس 12 حزيران يونيو، يسترجع نيللي (50 عامًا) وآشانتي (44 عامًا) رحلتهما الطويلة التي أدت في النهاية إلى عودة علاقتهما في عام 2023، بعد مرور 10 سنوات على الانفصال.

وخلال العامين الماضيين، تزوج الثنائي سرًا، واستقبلا طفلهما الأول كريم كينكايد هاينز في عام 2024، ويُلقبونه بلطف بـ"كي كي".

البرنامج الواقعي المنتظر سيسمح للمشاهدين بالدخول إلى حياتهما أثناء خوضهما تجربة الأبوة والأمومة والعمل على تجاوز ماضيهما المشترك. وعلى الرغم من النهاية السعيدة، حرصت آشانتي على توضيح أن العلاقة لم تكن دائمًا سهلة.

قالت آشانتي:"كنا معًا ونتفارق لمدة 11 سنة قبل الانفصال النهائي..."فقاطعها نيللي مازحًا:"كنت أكرهها."

وردت آشانتي ضاحكة:"وكنت أكرهه. لم أظن أننا سنعود لبعضنا من جديد."

ثم قال نيللي مبتسمًا:"هي فازت بي يا جماعة."لترد آشانتي: "كان يريد أن يُفاز به."

بدأت علاقة الثنائي في عام 2003. وفي نفس العام، تم ترشيحهما لجوائز الغرامي الـ45.

في تشرين الثاني نوفمبر 2024، تحدث نيللي وآشانتي إلى برنامج Entertainment Tonight عن طفلهما الرضيع. قالت آشانتي متحمسة: "إنه طفل سعيد بشكل لا يصدق، يبتسم طوال الوقت." وأضافت أن تعبيراته تتغير عندما يرى نيللي: "عندما يرى والده، الأجواء تتغير تمامًا."

نيللي، واسمه الحقيقي كورنيل إيرال هاينز جونيور، لديه أيضًا ابنة تُدعى شانيل، وُلدت عام 1994، وابن يُدعى كورنيل، وُلد عام 1999، من صديقته السابقة شانتينا فالنتاين.

وبعد وفاة شقيقته جاكي دوناهو في مارس 2005 بسبب اللوكيميا، تبنى نيللي أطفالها شون وسيدني توماس وقام بتربيتهم.