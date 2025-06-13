"La Var" تجمع بين Nej و Keblack في تعاون موسيقي استثنائي

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة فنية لافتة، أطلقت الفنانة الفرنسية Nej تعاونها الأول مع النجم Keblack في أغنية جديدة تحمل عنوان "La Var"، جمعت بين الإحساس العاطفي والإيقاع الحضري الحديث، وقبل صدورها الرسمي، حققت الأغنية أكثر من 360 ألف مشاهدة على منصة تيك توك، ما يعكس حجم الترقب من جمهور الفنانين، ويشير إلى أنها في طريقها لتكون من أبرز إصدارات الموسم.



تتميّز Nej’ بأسلوبها الفريد الذي يمزج بين الروح الشرقية والموسيقى الغربية، وهو ما منحها مكانة متقدمة في ساحة البوب الحضري، توّجتها مؤخرًا بحفل كبير على مسرح Accor Arena الشهير في باريس.

أما Keblack، فاشتهر بقدرته على إنتاج أغانٍ تحقّق رواجًا واسعًا في فرنسا وخارجها، بفضل صوته المميّز وألحانه الجذابة التي تعلق في الذاكرة، وتُجسّد أغنية "La Var" لقاءً موسيقيًا غنيًا بين عالمين مختلفين، حيث تلتقي العاطفة بالقوة، والأنغام الحالمة بالإيقاع الجريء، في عمل يُتوقّع أن يحقق صدى واسعًا في الساحة الغنائية الفرنسية والأوروبية.